Сенат Франції закликав уряд визнати Нагірний Карабах

Верхня палата парламенту Франції схвалила резолюцію, яка закликає уряд країни визнати невизнану Нагірно-Карабахської Республіки.

Резолюцію підтримали 305 з 306 членів Сенату, які були присутні під час голосування. Вона носить рекомендаційний характер.

– Сенат закликає уряд Франції визнати Нагірно-Карабахську Республіки і використовувати це визнання як інструмент переговорів з метою встановлення тривалого миру, – йдеться в документі.

У резолюції також сказано, що Сенат засуджує “військову агресію” Азербайджану, проведену за підтримки Туреччини. Також сенат закликає уряд Франції надати гуманітарну допомогу мирним жителям Нагірного Карабаху і зажадати розслідування військових злочинів, скоєних в регіоні.

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Конфлікт у Нагірному Карабаху

Протистояння у Нагірному Карабаху між Вірменією і Азербайджаном, яке спалахнуло восени 2020 року, закінчилося підписанням угоди між країнами.

Посередником у цьому процесі була Росія.

Детальніше про причини і наслідки конфлікту у Нагірному Карабаху читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Сенат Франції