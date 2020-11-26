Британсько-шведська компанія AstraZeneca планує провести додаткові випробування вакцини від коронавірусу.

Все через сумніви низки експертів в ефективності препарату, повідомив виконавчий директор компанії Паскаль Соріо.

Напередодні опублікували попередні результати клінічних досліджень вакцини, які були проведені на 20 тис. добровольців з Великої Британії і Бразилії. Вони показали, що середня ефективність препарату становить 70%.

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Але разом з тим під час випробувань встановили, коли вводили дві однаково великі дози вакцини з різницею в місяць, рівень захисту від зараження становив 62%. Він зростав до 90%, коли добровольці спочатку отримували малу дозу, а під час повторної ін’єкції – збільшену.

Саме тому випробування вирішили зробити ще раз.

Вакцину від коронавірусу разом з компанією AstraZeneca розробляв Оксфордський університет. Днями дослідники заявили, що препарат може запобігти інфікуванню Covid-19 у 70% людей.

Також вчені запевнили, що їхню вакцину легше зберігати та можна доставити в будь-яку частину світу. А коштуватиме вона від $4 до $5.