Число виявлених випадків інфікування Covid-19 у світі від початку пандемії сягнуло на 9.00 четверга, 26 листопада, 60 397 539.
Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.
На ранок четверга в усьому світі кількість померлих від ускладнень Covid-19 зросла до 1 421 352, одужали більш 38,7 млн.
У список країн з 5 млн і більше заражень коронавірусом входять США (12 777 754 випадків), Індія (9 266 705 випадків) і Бразилія (6 166 606).
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Коронавірус у світі – докладно
Німеччина продовжить свій частковий загальнонаціональний локдаун і посилить обмежувальні заходи.
Ці оголошення були зроблені після того, як у Німеччині було зареєстровано 410 смертей, пов’язаних з коронавірусом, за останні 24 години.
За словами американських чиновників, діти молодшого віку, ймовірно, будуть притягнуті до випробувань вакцини проти коронавірусу, щоб будь-які препарати, які у підсумку будуть дозволені, можна було використовувати для вакцинації дітей.
День подяки сьогодні стане першим для американських сімей, які втратили близьких через Covid-19.
Понад 260 тис. осіб у США померли від коронавірусу з моменту початку пандемії на початку цього року.