Товари з ТРЦ на виніс і зупинка транспорту: у Грузії посилюють карантин

Влада Грузії посилює карантинні заходи у зв’язку з негативною епідеміологічною ситуацією. З 28 листопада в країні діятиме низка нових правил.

Запроваджуються обмеження в роботі транспорту, торгових центрів, магазинів, ресторанів, культурних та спортивних установ. Крім того, в Грузії діятиме комендантська година з 21.00 до 05.00.

– З 28 листопада по 24 грудня у восьми великих містах торгові центри працюватимуть навиніс. Муніципальний та міжміський транспорт не працюватиме, – повідомив прем’єр-міністр Георгій Гахарія.

Наразі в Грузії підтвердили 118 690 випадків коронавірусу.

Читайте: Можливість локдауну в Україні та карантин у ЄС: головне про коронавірус 26 листопада

Ситуація з поширенням коронавірусу у світі

26 листопада стало відомо про понад 60 млн випадків коронавірусу у світі. За період пандемії від ускладнень померло 1 421 352 людей.

Водночас вилікуватися вдалося понад 38,7 млн пацієнтів. Лідерами за кількістю інфікувань залишаються США, Індія та Бразилія.