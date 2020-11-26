У Киргистані хочуть позбавити російську статусу офіційної мови

У Киргистані хочуть скасувати російську мову на офіційному рівні. Таку ініціативу висунув громадський діяч Садірдін Торалієв. За його словами, наразі в країні вкрай рідко користуються рідною мовою, тому таке рішення дозволить її популяризувати.

– Ми звикли до російської, як прив’язаний пес. Але так ми можемо втратити рідну мову.

Торалієв не заперечує важливість російської мови, мовляв, завдяки ній країна багато чого досягла. Однак він вважає, що іноземні мови потібно впроваджувати за допомогою законів, зокрема й англійську. Проте офіційною мовою має бути лише киргизька.

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Протести у Киргистані

У жовтні у Киргистані почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Річ у тому, що прохідний бар’єр подолали лише провладні партії. Мирні мітинги перетворилися на жорстокі протистояння протестувальників із силовиками.

Після цього в країні запровадили режим надзвичайної ситуації. Детальніше про протести у Киргистані читайте на Фактах ICTV.

Джерело: АКИpress