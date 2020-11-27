У Данії хочуть перепоховати норок, яких вбили через коронавірус, тому що їхні могили можуть завдати шкоди навколишньому середовищу.

Парламентарі побоюються, що така кількість мертвих тіл, близько 10 тис. тонн у двох величезних могилах, може отруїти ґрунт і ґрунтові води.

Крім того, їх хвилюють юридичні аспекти масового поховання тварин.

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У країні хочуть зібрати комісію і вирішити, що робити з мертвими норками. Під час зустрічі мають пролунати альтернативні пропозиції про те, як ліпше вчинити з тваринами.

Знищення норок у Данії

У Данії через зараження коронавірусом знищили низку норкових ферм.

Після цього тіла тварин помістили у дві величезні могили. Однак поховання не вдалося провести належним чином, через що тіла почали показуватися з-під землі.

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Джерело: TV2