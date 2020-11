Австрійське село Fucking змінить свою назву

Австрійське село Fucking, розташоване неподалік Зальцбурга, з 1 січня 2021 року змінить свою назву на Fugging.

Німецькою слово Fucking не має жодного лайливого значення, натомість воно нецензурно перекладається з англійської.

За словами мера Андреа Хольцнер, ідея змінити назву належить місцевим жителям. Вони втомилися від крадіжок вивісок із назвою села та людей, які постійно фотографують знак із назвою.

Село мало назву Фукінг щонайменше з 1070 року.

Fugging hell: Tired of mockery, Austrian village changes name.

Residents of the Austrian village of Fucking – the name dates back to the 11th century – will ring in the new year under a new name- Fugging – after years of ridicule of their signpostshttps://t.co/hdAbtyUuho pic.twitter.com/KT4eYbpWEM

— AFP News Agency (@AFP) November 27, 2020