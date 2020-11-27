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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Австрійське село Fucking змінить свою назву

Австрійське село Fucking, розташоване неподалік Зальцбурга, з 1 січня 2021 року змінить свою назву на Fugging.

Німецькою слово Fucking не має жодного лайливого значення, натомість воно нецензурно перекладається з англійської.

За словами мера Андреа Хольцнер, ідея змінити назву належить місцевим жителям. Вони втомилися від крадіжок вивісок із назвою села та людей, які постійно фотографують знак із назвою.

Село мало назву Фукінг щонайменше з 1070 року.

Німеччина посилює карантин

На тлі збільшення кількості летальних випадків через коронавірус Німеччина посилює карантинні обмеження. Приватні зібрання буде обмежено до п’яти осіб: на різдвяні свята ця кількість зросте до десяти, не враховуючи дітей.

Весь грудень людей будуть закликати здійснювати святкові покупки перед святами серед тижня, щоб уникати великих скупчень людей.

Враховуючи, що збільшення черг не уникнути, носіння медичних масок стане обов’язковим на автостоянках та навколо торгових центрів.

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