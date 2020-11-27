Африканські країни лише на 33% підготовлені до проведення вакцинації проти коронавірусу.

Про це заявила регіональний директор ВООЗ у Африці Мачідісо Моєті.

На континенті спостерігаються проблеми з логістикою і фінансуванням, через що існують проблеми із забезпеченням населення вакциною і поширенням речовини.

Читайте: Від €5: скільки коштуватиме вакцинація проти Covid-19 у ЄС

Через це необхідна допомога всесвітніх організацій і країн, щоб у 2021 році почати вакцинувати місцеве населення.

Вакцинація проти коронавірусу

У США готуються постачати вакцину проти коронавірусу вже на початку грудня, заявив президент Дональд Трамп.

Першими в країні вакцинуватимуть медиків і літніх людей.

Детальніше про розробку вакцини проти коронавірусу у світі і вакцинацію читайте на Фактах ICTV.