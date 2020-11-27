Африканські країни лише на 33% підготовлені до проведення вакцинації проти коронавірусу.
Про це заявила регіональний директор ВООЗ у Африці Мачідісо Моєті.
На континенті спостерігаються проблеми з логістикою і фінансуванням, через що існують проблеми із забезпеченням населення вакциною і поширенням речовини.
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Через це необхідна допомога всесвітніх організацій і країн, щоб у 2021 році почати вакцинувати місцеве населення.
Вакцинація проти коронавірусу
У США готуються постачати вакцину проти коронавірусу вже на початку грудня, заявив президент Дональд Трамп.
Першими в країні вакцинуватимуть медиків і літніх людей.
Детальніше про розробку вакцини проти коронавірусу у світі і вакцинацію читайте на Фактах ICTV.