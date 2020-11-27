PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Віталій Плахта |

Ненавиджу цю бісову лунку: Трамп вилаявся матом під час гри у гольф

Уранці на День подяки, 26 листопада, президент Дональд Трамп втратив контроль над собою і нецензурно вилаявся на полі для гольфу.

На відеозапису видно, як Трамп розминається за допомогою серії швидких тренувальних рухів у Національному гольф-клубі Трампа.

Але розминка, схоже, мало чим допомогла президенту, адже він залишився розчарований своїм ударом.

– Я ненавиджу цю бісову лунку!, – почули присутні слова Трампа, які ми з метою цензури замінили.

Читайте: Трамп покине Білий дім, якщо Колегія виборників проголосує за Байдена

Трамп вилаявся матом у прямому ефірі

У жовтні Дональд Трамп допустив нецензурний вислів під час прямого ефіру радіопрограми.

Президент США підібрав невідповідне слово, коли намагався пояснити, що його суперникам на виборах не вдасться “обдурити” його команду.

Фото: скріншот

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка