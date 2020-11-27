Ненавиджу цю бісову лунку: Трамп вилаявся матом під час гри у гольф

Уранці на День подяки, 26 листопада, президент Дональд Трамп втратив контроль над собою і нецензурно вилаявся на полі для гольфу.

На відеозапису видно, як Трамп розминається за допомогою серії швидких тренувальних рухів у Національному гольф-клубі Трампа.

Але розминка, схоже, мало чим допомогла президенту, адже він залишився розчарований своїм ударом.

– Я ненавиджу цю бісову лунку!, – почули присутні слова Трампа, які ми з метою цензури замінили.

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Трамп вилаявся матом у прямому ефірі

У жовтні Дональд Трамп допустив нецензурний вислів під час прямого ефіру радіопрограми.

Президент США підібрав невідповідне слово, коли намагався пояснити, що його суперникам на виборах не вдасться “обдурити” його команду.

Фото: скріншот