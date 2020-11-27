Станом на 27 листопада коронавірус у світі підтвердили у понад 61,3 млн осіб.
За час пандемії від вірусу померло понад 1,4 млн мешканців планети.
Одужало понад 42,3 млн пацієнтів.
Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення
Де найбільше випадків Covid-19
- США – 13 248 676;
- Індія – 9 309 871;
- Бразилія – 6 204 570;
- Росія – 2 187 990;
- Франція – 2 183 660.
Країни-лідери за кількістю смертей
- США – 269 555;
- Бразилія – 171 497;
- Індія – 135 752;
- Мексика – 104 242;
- Велика Британія – 57 031.
У яких країнах найбільше тих, хто одужав
- Індія – 8 718 517;
- США – 7 846 872;
- Бразилія – 5 528 599;
- Росія – 1 685 492;
- Аргентина – 1 226 662.
Україна у цьому списку посідає 17 місце.
Карантин у світі
У світі не поліпшується епідситуація. У Німеччині повідомили про посилення передріздвяного карантину, а у Японії святкові заходи з імператорською сім’єю скасували через коронавірус.
Водночас США і Європа хочуть розпочати вакцинувати громадян вже у грудні 2020 року. У США заявили про початок постачання вакцини вже через тиждень.
Коронавірус в світі 26 листопада
Станом на 26 листопада у світі підтвердили понад 60 млн випадків захворювання на коронавірус.
Вірус забрав життя понад 1,4 млн людей.
Одужало понад 38,7 млн громадян. Детальну статистику коронавірусу у світі дивіться на Фактах ICTV.