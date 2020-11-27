Станом на 27 листопада коронавірус у світі підтвердили у понад 61,3 млн осіб.

За час пандемії від вірусу померло понад 1,4 млн мешканців планети.

Одужало понад 42,3 млн пацієнтів.

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Де найбільше випадків Covid-19

США – 13 248 676;

Індія – 9 309 871;

Бразилія – ​​6 204 570;

Росія – 2 187 990;

Франція – 2 183 660.

Країни-лідери за кількістю смертей

США – 269 555;

Бразилія – ​​171 497;

Індія – 135 752;

Мексика – 104 242;

Велика Британія – 57 031.

У яких країнах найбільше тих, хто одужав

Індія – 8 718 517;

США – 7 846 872;

Бразилія – ​​5 528 599;

Росія – 1 685 492;

Аргентина – 1 226 662.

Україна у цьому списку посідає 17 місце.

Карантин у світі

У світі не поліпшується епідситуація. У Німеччині повідомили про посилення передріздвяного карантину, а у Японії святкові заходи з імператорською сім’єю скасували через коронавірус.

Водночас США і Європа хочуть розпочати вакцинувати громадян вже у грудні 2020 року. У США заявили про початок постачання вакцини вже через тиждень.

Коронавірус в світі 26 листопада

Станом на 26 листопада у світі підтвердили понад 60 млн випадків захворювання на коронавірус.

Вірус забрав життя понад 1,4 млн людей.

Одужало понад 38,7 млн ​​громадян. Детальну статистику коронавірусу у світі дивіться на Фактах ICTV.