PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Підготовка до вакцинації від Covid-19: коронавірус у світі 27 листопада

Станом на 27 листопада коронавірус у світі підтвердили у понад 61,3 млн осіб.

За час пандемії від вірусу померло понад 1,4 млн мешканців планети.

Одужало понад 42,3 млн пацієнтів.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Де найбільше випадків Covid-19

  • США – 13 248 676;
  • Індія – 9 309 871;
  • Бразилія – ​​6 204 570;
  • Росія – 2 187 990;
  • Франція – 2 183 660.

Країни-лідери за кількістю смертей

  • США – 269 555;
  • Бразилія – ​​171 497;
  • Індія – 135 752;
  • Мексика – 104 242;
  • Велика Британія – 57 031.

У яких країнах найбільше тих, хто одужав

  • Індія – 8 718 517;
  • США – 7 846 872;
  • Бразилія – ​​5 528 599;
  • Росія – 1 685 492;
  • Аргентина – 1 226 662.

Україна у цьому списку посідає 17 місце.

Карантин у світі

У світі не поліпшується епідситуація. У Німеччині повідомили про посилення передріздвяного карантину, а у Японії святкові заходи з імператорською сім’єю скасували через коронавірус.

Водночас США і Європа хочуть розпочати вакцинувати громадян вже у грудні 2020 року. У США заявили про початок постачання вакцини вже через тиждень.

Коронавірус в світі 26 листопада

Станом на 26 листопада у світі підтвердили понад 60 млн випадків захворювання на коронавірус.

Вірус забрав життя понад 1,4 млн людей.

Одужало понад 38,7 млн ​​громадян. Детальну статистику коронавірусу у світі дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Pexels

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору