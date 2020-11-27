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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Працівники Amazon протестуватимуть у Чорну п’ятницю

Співробітники компанії Amazon в декількох країнах планують брати участь у страйках і протестах в Чорну п’ятницю. Вони хочуть виступити з вимогами про поліпшення умов праці та підвищення зарплати.

Чорна п’ятниця є однією з найбільших розпродажів для компаній по всьому світу. Співробітники Amazon вважають, що протестуючи в цей день, їм вдасться домогтися підвищення зарплат і покращення умов для роботи.

Протести пройдуть в США, Великобританії, Мексиці, Бразилії, Індії, Австралії під хештегом #MakeAmazonPay (примусь Amazon платити, – Ред.).

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Крім того, співробітників Amazon підтримають складські працівники в Німеччині, підрядники колл-центру у Філіппінах і виробники одягу в Бангладеші.

Разом з працівниками Amazon в Чорну п’ятницю також вийдуть на мітинг еко-активісти і прихильники руху за соціальну справедливість. Вони підтримують їх у вимогах повернути зарплати на докризовий рівень.

В Amazon вважають, що в повному обсязі підтримують своїх співробітників і впевнені, що за цією інформаційною атакою стоять люди, які мають свої інтереси.

Чорна п’ятниця у ТРЦ

Карантин вихідного дня вплинув на дати і терміни проведення в Україні чорної п’ятниці. Деякі ТРЦ Києва заявили про нові дні, у які українці зможуть потішити себе шопінгом. Розклад розпродажей у торгових центрах читайте в  матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Vice

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