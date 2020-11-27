Президент США Дональд Трамп погодився залишити Білий дім, якщо Колегія виборників 14 грудня проголосує за кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Водночас він вкотре заявив про масові фальсифікації на виборах, що спростовують офіційні представники штатів.

За словами Трампа, якщо більшість голосів виборники віддадуть за Байдена, він піде з посади. Хоча йому все ж таки буде важко це зробити.

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Крім того Трамп не відповів на запитання, чи буде він присутній на інавгурації нового очільника держави.

Коли буде інавгурація 46-го президента США

20-та поправка до Конституції, яку ратифікували у 1933 році, передбачає проведення інавгурації 20 січня 2021 року. З цього моменту й починається відлік чотирирічної каденції нового президента.

У цей день новообраний очільник Білого дому та його заступник виступають з промовою до всіх американців.

Відповідно до підрахованих голосів американців, 46 президентом США стане представник від Демократичної партії Джозеф Байден, а його колега Камала Гарріс стане першою в історії США жінкою віце-президентом.

Попередньо голоси Колегії виборників повинні розподілитися таким чином: Байден – 306 голосів, а республіканець Дональд Трамп – 232.