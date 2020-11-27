У Туреччині довічно засудили понад 300 противників Ердогана

Турецький суд засудив до довічного ув’язнення 337 осіб, визнавши їх винними у спробі повалення президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана чотири роки тому.

337 осіб отримали довічні терміни, 14 із них (10 військових льотчиків і четверо цивільних) – на посиленому режимі утримання.

Загалом перед судом за звинуваченням у спробі захоплення влади і замаху на життя Ердогана у цьому процесі постали майже 500 осіб, зокрема 25 генералів і 10 цивільних осіб.

Шістьох людей судили заочно, зокрема тих, хто проживає в американському штаті Пенсільванія: 79-річного ісламського богослова Фетхуллаху Ґюлена і викладача теології Аділя Оксуза.

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Євросоюз може запровадити санкції проти Туреччини через “агресивний ісламізм” з боку країни. Міністр Франції у справах Європи Клеман Бон повідомив, що в ЄС втомилися від провокацій з боку Туреччини.

Бон пояснив, що Європу не влаштовує позиція Туреччини щодо проведення сейсмічних досліджень і буріння неподалік грецького острова Кастелорізо в Східному Середземномор’ї.

Джерело: Anadolu