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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

У Японії через Covid-19 скасували щорічний вихід імператора

У Японії через складну ситуацію з коронавірусом скасували традиційні новорічні заходи з імператорською родиною.

Щорічно імператор та його сім’я з’являються перед публікою у святкові дати, однак 2 січня 2021 року Нарухіто не вийде до публіки на балкон палацу у Токіо.

Рішення ухвалили представники японського імператорського двору як додаткові карантинні заходи.

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Востаннє святковий вихід імператора скасували у 1990 році через траур з нагоди смерті імператора Хірохіто, дідуся чинного лідера країни.

Карантин у Японії

У Японії з жовтня планували послабити карантин та дозволити перетин кордону іноземним громадянам.

Серед них – студенти, медичний персонал та спортсмени.

Детальніше про карантин у Японії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: NHK

Фото: Getty Images

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