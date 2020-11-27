У ЄС на початку 2021 року планують не лише вакцинувати громадян проти коронавірусу, але й надати низку речовин, щоб кожен зміг обрати для себе ту, якою хоче зробити щеплення.

Водночас у регіоні планують створити конкурентні умови на ринку потенційних вакцин.

Журналісти Deutsche Welle порахували, скільки коштуватиме щеплення від коронавірусу від різних виробників речовин для європейців. Суму множили на два, адже вакцина двохкомпонентна і вимагає повторного щеплення.

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Вартість вакцинації від коронавірусу:

Moderna : ціна за дозу від $25 до $37, щеплення – від $50 до $74;

: ціна за дозу від $25 до $37, щеплення – від $50 до $74; BioNTech і Pfizer : ціна за дозу – €15,5, щеплення – €31;

: ціна за дозу – €15,5, щеплення – €31; Супутник V : ціна за дозу – $10, щеплення – $20;

: ціна за дозу – $10, щеплення – $20; AstraZeneca: ціна за дозу – €2,5, щеплення – €5.

Вакцинація проти коронавірусу

У США планують постачати вакцину проти коронавірусу вже на початку грудня. Першими вакцинують медиків і літніх людей.

У Німеччині також озвучували плани щодо вакцинації до кінця 2020 року.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.