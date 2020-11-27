Перше постачання вакцини проти коронавірусу у США розпочнеться з наступного тижня, тобто з початку грудня, як і планувалося раніше.
Про це під час свого звернення на честь Дня подяки заявив президент країни Дональд Трамп.
За його словами, першими речовину проти Covid-19 отримають медики, які щодня ведуть боротьбу з вірусом.
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Крім того, в пріоритеті – літні люди.
Вакцина проти коронавірусу
Весь світ чекає появи вакцини проти Covid-19, яка допоможе поліпшити епідситуацію на планеті.
Фахівці вірять, що завдяки речовині можна буде зупинити поширення хвороби.
Однак у ВООЗ заявили, що будь-яка вакцина буде ефективна лише у поєднанні з дотриманням карантинних заходів. А у Міністерстві охорони здоров’я України уточнили, що імунітет, який створить речовина в організмі людини, працюватиме до року.
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