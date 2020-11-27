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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

З наступного тижня у США розпочнеться постачання вакцини від Covid-19 – Трамп

Перше постачання вакцини проти коронавірусу у США розпочнеться з наступного тижня, тобто з початку грудня, як і планувалося раніше.

Про це під час свого звернення на честь Дня подяки заявив президент країни Дональд Трамп.

За його словами, першими речовину проти Covid-19 отримають медики, які щодня ведуть боротьбу з вірусом.

Читайте: Через сумніви в ефективності: AstraZeneca проведе додаткові випробування вакцини від Covid-19

Крім того, в пріоритеті – літні люди.

Вакцина проти коронавірусу

Весь світ чекає появи вакцини проти Covid-19, яка допоможе поліпшити епідситуацію на планеті.

Фахівці вірять, що завдяки речовині можна буде зупинити поширення хвороби.

Однак у ВООЗ заявили, що будь-яка вакцина буде ефективна лише у поєднанні з дотриманням карантинних заходів. А у Міністерстві охорони здоров’я України уточнили, що імунітет, який створить речовина в організмі людини, працюватиме до року.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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