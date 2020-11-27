У Словаччині розділилась думка щодо доцільності масового тестування населення на коронавірус. У зв’язку з цим другу хвилю тестувань, яка запланована на 5 та 6 грудня, відтермінували на невизначений термін.

Прем’єр-міністр країни Ігор Матович каже, що в уряді немає єдиної думки стосовно цього питання. Асоціація міст і громад взагалі виступила з вимогою відмовитись від практики масового тестування, закликаючи зосередитись на тестуванні вразливих груп населення.

Останні дані служби охорони здоров’я свідчать, що кількість інфікувань зростає, незважаючи на проведене кілька тижнів тому масове тестування.

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Масове тестування

Словаччина загалом протестувала на коронавірус близько п’ять мільйонів громадян, тобто майже все населення. В цілому, близько 1% учасників тестування отримали позитивний результат.