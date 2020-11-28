Станом на ранок 28 листопада коронавірус у світі виявили у 61 645 535 хворих, за добу підтвердили ще понад 300 тис.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 442 664 інфікованих.
Де найбільше випадків Covid-19
- США – 13 088 821;
- Індія – 9 351 109;
- Бразилія – 6 238 350;
- Росія – 2 248 209;
- Франція – 2 196 691.
Країни-лідери за кількістю смертей
- США – 264 858;
- Бразилія – 171 974;
- Індія – 136 200;
- Мексика – 104 242;
- Велика Британія – 57 648.
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У рейтингу за кількість хворих Україна займає 17 місце – між Південною Африкою та Бельгією.
Через стрімке поширення коронавірусу у світі, країни продовжують посилювати карантинні обмеження.
Так, в Молдові місцева влада вирішила ввести на всій території країни надзвичайний стан.
Коронавірус 27 листопада
Для порівнянн, станом на 27 листопада коронавірус у світі підтвердили у понад 61,3 млн осіб.
За час пандемії від вірусу померло понад 1,4 млн мешканців планети. Одужало понад 42,3 млн пацієнтів.