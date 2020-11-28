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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Понад 61,6 млн хворих і стрімке поширення хвороби: коронавірус у світі 28 листопада

Станом на ранок 28 листопада коронавірус у світі виявили у 61 645 535 хворих, за добу підтвердили ще понад 300 тис.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 442 664 інфікованих.

Де найбільше випадків Covid-19

  • США – 13 088 821;
  • Індія – 9 351 109;
  • Бразилія – ​​6 238 350;
  • Росія – 2 248 209;
  • Франція – 2 196 691.

Країни-лідери за кількістю смертей

  • США – 264 858;
  • Бразилія – ​​171 974;
  • Індія – 136 200;
  • Мексика – 104 242;
  • Велика Британія – 57 648.

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У рейтингу за кількість хворих Україна займає 17 місце – між Південною Африкою та Бельгією.

Через стрімке поширення коронавірусу у світі, країни продовжують посилювати карантинні обмеження.

Так, в Молдові місцева влада вирішила ввести на всій території країни надзвичайний стан.

Коронавірус 27 листопада

Для порівнянн, станом на 27 листопада коронавірус у світі підтвердили у понад 61,3 млн осіб.

За час пандемії від вірусу померло понад 1,4 млн мешканців планети. Одужало понад 42,3 млн пацієнтів.

Фото: Dreamstime

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