Станом на ранок 28 листопада коронавірус у світі виявили у 61 645 535 хворих, за добу підтвердили ще понад 300 тис.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 442 664 інфікованих.

Де найбільше випадків Covid-19

США – 13 088 821;

Індія – 9 351 109;

Бразилія – ​​6 238 350;

Росія – 2 248 209;

Франція – 2 196 691.

Країни-лідери за кількістю смертей

США – 264 858;

Бразилія – ​​171 974;

Індія – 136 200;

Мексика – 104 242;

Велика Британія – 57 648.

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У рейтингу за кількість хворих Україна займає 17 місце – між Південною Африкою та Бельгією.

Через стрімке поширення коронавірусу у світі, країни продовжують посилювати карантинні обмеження.

Так, в Молдові місцева влада вирішила ввести на всій території країни надзвичайний стан.

Коронавірус 27 листопада

Для порівнянн, станом на 27 листопада коронавірус у світі підтвердили у понад 61,3 млн осіб.

За час пандемії від вірусу померло понад 1,4 млн мешканців планети. Одужало понад 42,3 млн пацієнтів.