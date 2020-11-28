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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

У Вісконсині перерахували голоси – Байден випереджає Трампа ще більше

У найбільшому окрузі штату Вісконсин Мілоукі закінчили перерахунок голосів на президентських виборах у США. Його провели на вимогу кампанії чинного президента Дональда Трампа.

Після перерахунку демократ Джо Байден набрав ще більше голосів.

Так, Байден, який попередньо перемагає на президентських виборах, отримав ще 257 голосів, а Трампу додали 125.

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До перерахунку голосів Байден мав 317 270 голосів проти 134 357 голосів Трампа. Всього в окрузі Мілуокі проголосували близько 460 тисяч виборців.

24 листопада Дональд Трамп повідомив про готовність передати владу у США Джо Байдену. Він доручив відповідним органам розпочати процес, однак підкреслив, що все одно буде судитися.

Джо Байден став рекордсменом серед кандидатів у президенти США. Йому першому вдалося отримати понад 80 млн голосів.

Джерело: Milwaukee journal sentinel

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