В США від Covid-ускладнень щогодини помирає 50 осіб

Коронавірус в США побив черговий антирекорд: за минулу добу, 27 листопада, госпіталізації досягли рекордних 90 тис. пацієнтів.

Згідно зі статистикою, щогодини внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, помирає 50 американців.

З початку пандемії в країні померло більше 264 тис. пацієнтів з підтвердженим Covid-19.

Влада низки штатів переконана, що такі дані є наслідком нехтування карантинних правил під час святкування Дня подяки.

На тлі святкового сезону лікарні готуються до нового сплеску госпіталізацій.

Станом на 28 листопада у США зареєстровано понад 13 млн випадків коронавірусу.

Вакцина від коронавірусу

У листопаді американська компанія Pfizer та її німецький партнер заявили про високу ефективність своєї вакцини.

20 листопада було оформлено звернення на екстрене використання препарату у США. Орієнтовний початок використання вакцини – грудень 2020 року.

За словами президента Дональда Трампа, перші поставки вакцини розпочнуться наступного тижня. Першочергово вакцина потрапить до медичних працівників та пенсіонерів.

Джерело: CBS News