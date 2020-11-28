Вакцину від Pfizer доставляють чартерними рейсами у США, Німеччину та Бельгію

Вакцину від коронавірусу від американської фармацевтичної компанії Pfizer почали доставляти чартерними рейсами. Препарат доправлять у деякі штати США, зокрема у Мічиган і Вісконсін. Також вакцину отримають у складах Бельгії та Німеччини.

Таке рішення ухвалили для того, щоб якомога швидше розповсюдити препарат, як тільки його затвердять відповідні органи.

Доставкою вакцини займається американський авіаперевізник United Airlines.

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Скільки коштувати вакцина від Pfizer

У листопаді американська компанія Pfizer та її німецький партнер заявили про високу ефективність своєї вакцини.

20 листопада вони оформили звернення на екстрене використання препарату у США. Якщо його ухвалять, це дозволить використовувати вакцину уже в грудні, однак препарат може бути доступним лише для пацієнтів з груп ризику.

Одна доза вакцини Pfizer коштуватиме €15,5, а щеплення €31.

Джерело: The Wall Street Journal