Вакцину від Pfizer доставляють чартерними рейсами у США, Німеччину та Бельгію

Вакцину від коронавірусу від американської фармацевтичної компанії Pfizer почали доставляти чартерними рейсами. Препарат доправлять у деякі штати США, зокрема у Мічиган і Вісконсін. Також вакцину отримають у складах Бельгії та Німеччини.
Таке рішення ухвалили для того, щоб якомога швидше розповсюдити препарат, як тільки його затвердять відповідні органи.
Доставкою вакцини займається американський авіаперевізник United Airlines.
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Скільки коштувати вакцина від Pfizer
У листопаді американська компанія Pfizer та її німецький партнер заявили про високу ефективність своєї вакцини.
20 листопада вони оформили звернення на екстрене використання препарату у США. Якщо його ухвалять, це дозволить використовувати вакцину уже в грудні, однак препарат може бути доступним лише для пацієнтів з груп ризику.
Одна доза вакцини Pfizer коштуватиме €15,5, а щеплення €31.
Джерело: The Wall Street Journal