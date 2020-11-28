Вперше за п’ять місяців: у китайському Ухані знову виявили коронавірус

В суботу, 28 листопада у китайському місті Ухань знайшли коронавірус.

Частинки Covid-19 виявили на двох упаковках яловичини з Бразилії та одній упаковці риби з В’єтнаму.

За повідомленням місцевої влади, жоден із зазначених продуктів не встиг потрапити на прилавки.

Весь персонал ринку вимушено відправили на ізоляцію, а заражені продукти було знищено.

Станом на кінець листопада Ухань вже майже шість місяців не повідомляв про бодай один новий випадок коронавірусу.

У місті працюють торгові центри та розважальні заклади, однак влада не поспішає відмовлятися від режиму захисних масок.

Ухань і заява ВООЗ

Днями у ВООЗ повідомили, що першоджерело Covid-19 треба шукати в китайському Ухані.

Лише після цього можна буде приступити до вивчення появи коронавірусу в інших місцях.

Проте наразі влада КНР та безпосередньо міста Ухань ніяк не відреагували на заяву ВООЗ.

Джерело: Global Times China