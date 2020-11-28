Вперше за п’ять місяців: у китайському Ухані знову виявили коронавірус

В суботу, 28 листопада у китайському місті Ухань знайшли коронавірус.
Частинки Covid-19 виявили на двох упаковках яловичини з Бразилії та одній упаковці риби з В’єтнаму.
За повідомленням місцевої влади, жоден із зазначених продуктів не встиг потрапити на прилавки.
Весь персонал ринку вимушено відправили на ізоляцію, а заражені продукти було знищено.
Станом на кінець листопада Ухань вже майже шість місяців не повідомляв про бодай один новий випадок коронавірусу.
У місті працюють торгові центри та розважальні заклади, однак влада не поспішає відмовлятися від режиму захисних масок.
Ухань і заява ВООЗ
Днями у ВООЗ повідомили, що першоджерело Covid-19 треба шукати в китайському Ухані.
Лише після цього можна буде приступити до вивчення появи коронавірусу в інших місцях.
Проте наразі влада КНР та безпосередньо міста Ухань ніяк не відреагували на заяву ВООЗ.
Джерело: Global Times China