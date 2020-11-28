Протести у Франції сьогодні, 28 листопада, почалися на центральних вулицях Парижа.

Громадяни вийшли на демонстрацію проти поліцейського насильства та утисків свободи слова. Всього до протестів долучилося 133 тис. осіб, в Парижі – 46 тис.

Відео протестів у Франції швидко поширилися у соцмережах.

Учасники протестів кидали феєрверки та горючі суміші, а у відповідь силовики застосували водомети та сльозогінний газ.

Викрикуючи образливі слова на адресу поліції, протестувальники підпалили будівлю Банку Франції, а також десятки припаркованих автомобілів.

За попередніми даними, під час зіткнень у Парижі постраждали 37 поліцейських.

Кількість постраждалих протестувальників встановлюється.

Протести у Франції: у чому причина

Головною причиною початку протестів у Франції стало ухвалення закону Про глобальну безпеку.

Згідно з документом, за поширення зображення особи або іншого елемента ідентифікації поліцейського передбачається покарання у вигляді ув’язнення терміном один рік та штраф €45 тис.

Першими до протестів закликали опозиційні політики та журналісти: згідно з законом, відтепер фіксувати роботу силовиків під час протестних акцій може бути заборонено.