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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Вулиці у вогні, поліція застосувала газ: у Франції почалися протести

Протести у Франції сьогодні, 28 листопада, почалися на центральних вулицях Парижа.

Громадяни вийшли на демонстрацію проти поліцейського насильства та утисків свободи слова. Всього до протестів долучилося 133 тис. осіб, в Парижі – 46 тис.

Відео протестів у Франції швидко поширилися у соцмережах.

Учасники протестів кидали феєрверки та горючі суміші, а у відповідь силовики застосували водомети та сльозогінний газ.

Викрикуючи образливі слова на адресу поліції, протестувальники підпалили будівлю Банку Франції, а також десятки припаркованих автомобілів.

За попередніми даними, під час зіткнень у Парижі постраждали 37 поліцейських.

Кількість постраждалих протестувальників встановлюється.

Протести у Франції: у чому причина

Головною причиною початку протестів у Франції стало ухвалення закону Про глобальну безпеку.

Згідно з документом, за поширення зображення особи або іншого елемента ідентифікації поліцейського передбачається покарання у вигляді ув’язнення терміном один рік та штраф €45 тис.

Першими до протестів закликали опозиційні політики та журналісти: згідно з законом, відтепер фіксувати роботу силовиків під час протестних акцій може бути заборонено.

Фото: Dreamstime

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