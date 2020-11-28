Протести у Франції сьогодні, 28 листопада, почалися на центральних вулицях Парижа.
Громадяни вийшли на демонстрацію проти поліцейського насильства та утисків свободи слова. Всього до протестів долучилося 133 тис. осіб, в Парижі – 46 тис.
Відео протестів у Франції швидко поширилися у соцмережах.
#Frankrijk #Parijs #parisprotest https://t.co/RwzXf1gfXQ
— Mike (@MikeNotAmused) November 28, 2020
Учасники протестів кидали феєрверки та горючі суміші, а у відповідь силовики застосували водомети та сльозогінний газ.
Викрикуючи образливі слова на адресу поліції, протестувальники підпалили будівлю Банку Франції, а також десятки припаркованих автомобілів.
????????En #Francia París arde el Banco de Francia, NO NEGOCIAMOS NUESTROS DERECHOS. #MarcheDesLibertes.
????Tensiones tambien #Lyon, #Rouen, #Bordeaux,…
???? @lucas_rtfrance #StopLoiSecuriteGlobale #StopViolencespolicieres #LibertesEnDanger pic.twitter.com/oO89mg6OtK
— ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ ????ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) November 28, 2020
За попередніми даними, під час зіткнень у Парижі постраждали 37 поліцейських.
Кількість постраждалих протестувальників встановлюється.
Протести у Франції: у чому причина
Головною причиною початку протестів у Франції стало ухвалення закону Про глобальну безпеку.
Згідно з документом, за поширення зображення особи або іншого елемента ідентифікації поліцейського передбачається покарання у вигляді ув’язнення терміном один рік та штраф €45 тис.
Першими до протестів закликали опозиційні політики та журналісти: згідно з законом, відтепер фіксувати роботу силовиків під час протестних акцій може бути заборонено.