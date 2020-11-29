PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Софія Телішевська |

600 тис. нових хворих за добу: у світі коронавірусом перехворіли 43 млн осіб

Станом на ранок 29 листопада коронавірус у світі виявили у 62 573 422 хворих. За добу понад 600 тис. осіб отримали позитивний тест на Covid-19.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 458 309 інфікованих. Усього від початку пандемії у світі 43 194 258 пацієнтів повністю вилікувалися від хвороби.

Де найбільше випадків Covid-19

  • США – 13 610 357;
  • Індія – 9 393 039;
  • Бразилія – 6 290 272;
  • Росія – 2 242 633;
  • Франція – 2 208 699.

Країни-лідери за кількістю смертей

  • США – 272 254;
  • Бразилія – ​​172 637;
  • Індія – 136 733;
  • Мексика – 105 459;
  • Велика Британія – 58 030.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

У рейтингу за кількість хворих Україна займає 17 місце – між Південною Африкою та Туреччиною. Через стрімке поширення коронавірусу у світі, країни продовжують посилювати карантинні обмеження. Зокрема й на новорічні свята.

Коронавірус 28 листопада

Для порівняння, станом на 28 листопада коронавірус у світі підтвердили у понад 61,6 млн осіб, за добу підтвердили ще понад 300 тис. позитивних тестів.

Джерело: Worldometer

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка