Станом на ранок 29 листопада коронавірус у світі виявили у 62 573 422 хворих. За добу понад 600 тис. осіб отримали позитивний тест на Covid-19.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 458 309 інфікованих. Усього від початку пандемії у світі 43 194 258 пацієнтів повністю вилікувалися від хвороби.

Де найбільше випадків Covid-19

США – 13 610 357;

Індія – 9 393 039;

Бразилія – 6 290 272;

Росія – 2 242 633;

Франція – 2 208 699.

Країни-лідери за кількістю смертей

США – 272 254;

Бразилія – ​​172 637;

Індія – 136 733;

Мексика – 105 459;

Велика Британія – 58 030.

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У рейтингу за кількість хворих Україна займає 17 місце – між Південною Африкою та Туреччиною. Через стрімке поширення коронавірусу у світі, країни продовжують посилювати карантинні обмеження. Зокрема й на новорічні свята.

Коронавірус 28 листопада

Для порівняння, станом на 28 листопада коронавірус у світі підтвердили у понад 61,6 млн осіб, за добу підтвердили ще понад 300 тис. позитивних тестів.

Джерело: Worldometer