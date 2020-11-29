Станом на ранок 29 листопада коронавірус у світі виявили у 62 573 422 хворих. За добу понад 600 тис. осіб отримали позитивний тест на Covid-19.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 458 309 інфікованих. Усього від початку пандемії у світі 43 194 258 пацієнтів повністю вилікувалися від хвороби.
Де найбільше випадків Covid-19
- США – 13 610 357;
- Індія – 9 393 039;
- Бразилія – 6 290 272;
- Росія – 2 242 633;
- Франція – 2 208 699.
Країни-лідери за кількістю смертей
- США – 272 254;
- Бразилія – 172 637;
- Індія – 136 733;
- Мексика – 105 459;
- Велика Британія – 58 030.
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У рейтингу за кількість хворих Україна займає 17 місце – між Південною Африкою та Туреччиною. Через стрімке поширення коронавірусу у світі, країни продовжують посилювати карантинні обмеження. Зокрема й на новорічні свята.
Коронавірус 28 листопада
Для порівняння, станом на 28 листопада коронавірус у світі підтвердили у понад 61,6 млн осіб, за добу підтвердили ще понад 300 тис. позитивних тестів.
Джерело: Worldometer