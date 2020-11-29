Лікаря Марадони звинуватили у ненавмисному вбивстві через смерть футболіста

Особистого лікаря Дієго Марадони звинуватили у ненавмисному вбивстві через смерть спортсмена.

Звинувачення 39-річному Леопольдо Луці висунула прокуратура Аргентини.

Він підозрюється в ненавмисному вбивстві, ненаданні допомоги і залишенні хворого без нагляду. Правоохоронці відкрили справу після свідчень дочки Марадони, яка засумнівалася у діях лікаря.

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У рамках розслідування поліція провела обшуки в будинку і робочому кабінеті лікаря.

Однак медик свою провину заперечує. За його словами, лікарі зробили все, що могли.

Смерть Марадони

Дієго Марадона помер на 61-му році життя внаслідок серцевого нападу у своєму будинку у Сан-Андресі у районі Нордельта.

25 листопада до його будинку прибуло дев’ять машин швидкої допомоги, але медики не змогли реанімувати уславленого гравця.

Після смерті Марадони в Аргентині Альберто Фернандес оголосив у країні триденну жалобу.

Джерело: Todo Noticias