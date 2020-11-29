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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Сербія та Чорногорія взаємно вислали послів країн

МЗС Чорногорії вислало з країни сербського посла Владіміра Божовича через втручання у внутрішні справи країни. Натомість Сербія вчинила аналогічно і також вислала чорногорського посла Тарзана Мілошевича.

28 листопада Чорногорія назвала Владіміра Божовича персоною нон грата. Своє рішення пояснюють тим, що Божович назвав Подгорицьку скупщину звільненням і свободою волі чорногорського народу, чим вчергове напряму принизив державу, яка надала йому дипломатичну гостинність

Подгорицька скупщина — це засідання чорногорської влади у 1918 році, коли вирішили об’єднатися з Сербією. Тоді утворилося Королівство сербів, хорватів та словенців, яке у 1929 році стало державою Югославія, а у 2006 році Чорногорія стала незалежною.

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Чорногорське МЗС у своїй заяві нагадало, що у 2018 році парламент Чорногорії скасував рішення Подгорицької скупщини, тому заяви Божовича розцінюються як втручання у внутрішні справи.

Через декілька годин МЗС Сербії, керуючись принципом взаємності, оголосило персоною нон грата посла Тарзана Мілошевича. Його зобов’язали покинути країну упродовж 72 години.

Джерело: МЗС Чорногорії,  МЗС Сербії

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