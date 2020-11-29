У Сінгапурі народилася дитина з антитілами до коронавірусу

У Сінгапурі 7 листопада у жінки, яка в березні перехворіла на коронавірус, народився хлопчик з антитілами до інфекції.

Поки невідомо, чи означає це, що у дитини є імунітет — науковці намагаються вивчити це питання, повідомляє Straits Times.

31-річна Селін Нг-Чан отримала позитивний результат тесту після повернення з сімейної відпустки у Європі. Тоді вона була на 10 тижні вагітності.

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Крім Селін, захворіла її старша дочка Алдріна і мати. Вони перенесли хворобу без ускладнень та були виписані з лікарні через 2,5 тижні.

У жінки антитіла до коронавірусу зникли. Лікар припускає, що мати могла передати антитіла сину під час вагітності.

Національна університетська лікарня та декілька державних лікарень Сінгапуру зараз беруть участь у масштабному дослідженні того, як Covid-19 у вагітних жінок може впливати на їхніх дітей. Селін та її новонароджений син є добровольцями в дослідженні.

Науковці поки не знають, чи наявність антитіл у новонародженої дитини гарантує їй захист від інфекції. Також вони мають встановити, чи антитіла передаються від матері до дитини, чи організм сам їх виробляє.

Коронавірус виявили в Ухані

28 листопада у китайському місті Ухань знайшли коронавірус.

Частинки Covid-19 виявили на двох упаковках яловичини з Бразилії та одній упаковці риби з В’єтнаму.

За повідомленням місцевої влади, жоден із зазначених продуктів не встиг потрапити на прилавки.

Джерело: Straits Times