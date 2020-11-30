Німеччина має намір створити національний резерв найважливіших медичних товарів. Серед них будуть захисні маски, апарати штучної вентиляції легенів та медикаменти.

За словами міністра охорони здоров’я ФРН Єнса Шпана, мережа охопить 19 пунктів зберігання на території країни і має покривати потреби системи охорони здоров’я на один місяць.

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Водночас, прем’єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет вважає, що Німеччині з 2021 року знадобиться нова концепція боротьби з пандемією.

Коронавірус у світі

Станом на ранок 30 листопада у світі зареєстрували 63 070 279 випадків коронавірусу.

За весь період пандемії померли 1 465 095 пацієнтів, 43 544 373 особи одужали.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна займає 17 місце – між Туреччиною та Південною Африкою, вище якої розмістився Іран.