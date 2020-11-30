Трамп закликає негайно затвердити вакцину від Moderna

Дональд Трамп закликав затвердити вакцину від коронавірусу фармацевтичної компанії Moderna. Наразі виробник подав заявку на екстрене схвалення препарату.

Політик закликав Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) швидко затвердити вакцину. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

– Управління з контролю за продуктами та ліками має діяти швидко. Проект Warp Speed – це диво сучасності.

Moderna now applying for Emergency Vaccine Approval.. @US_FDA MUST ACT QUICKLY!!! “Operation Warp Speed has been a great modern day miracle.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020

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Moderna заявила про високу ефективність вакцини

30 листопада фармацевтична компанія Moderna заявила, що її вакцина має ефективність 94,1%. Крім того, виробник стверджує, що під час лікування тяжких хворих вона може бути ефективною на 100%.

Під час проведення випробувань добровольці, які отримали препарат, не захворіли на коронавірус.