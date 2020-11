Трамп закликає негайно затвердити вакцину від Moderna

Дональд Трамп закликав затвердити вакцину від коронавірусу фармацевтичної компанії Moderna. Наразі виробник подав заявку на екстрене схвалення препарату.

Політик закликав Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) швидко затвердити вакцину. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Moderna now applying for Emergency Vaccine Approval.. @US_FDA MUST ACT QUICKLY!!! “Operation Warp Speed has been a great modern day miracle.”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020