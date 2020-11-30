У Канаді на коронавірус протестували третину населення

У Канаді проводять масове тестування громадян на коронавірус. Наразі вдалося взяти аналізи у понад 11,4 млн осіб – це 30% населення країни.

Позитивні тести отримали 370 278 громадян, майже половину випадків зафіксували у провінції Квебек, що на сході Канади.

Останнім часом в країні підвищилася захворюваність, влада посилила карантинні заходи. Станом на 29 листопада у Канаді нарахували 63 835 хворих на коронавірус.

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Коронавірус у світі

30 листопада у світі зареєстрували понад 63 млн випадків коронавірусу. За період пандемії від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 1 465 095 осіб. Водночас вилікуватися вдалося 43 544 373 пацієнтам.

Найбільше хворих зафіксували у США, Індії та Бразилії. Ці країни є також лідерами за кількістю смертей.

Джерело: Уряд Канади