У США лікар потай запліднив сотні пацієнток – НВО зняв про нього фільм

Компанія НВО зняла документальний фільм про медика Квінсі Фортьє із США, який потай запліднив сотні пацієнток у жіночій лікарні.

Одного разу Венді Бебст зі штату Орегон зрозуміла, що абсолютно не схожа на чоловіка, якого вважала батьком. Саме з цього і почалося розслідування у цій справі.

За її словами, через зростання популярності генеалогічних наборів кількість її зведених братів і сестер, здається, зростає з кожним місяцем.

Крім того, у 1996 році колишня пацієнтка подавала до суду на Фортьє за те, що в 1974 і 1976 році він запліднив її власною спермою. Хоча жінка вважала, що це був біоматеріал її чоловіка. Пізніше аналіз ДНК виявив, що діти дійсно належали доктору Фортьє.

Фортьє помер у 2006 році, і в його некролозі визнані його вісім дітей, 15 онуків і чотири правнуки.

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