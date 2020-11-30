Станом на ранок 30 листопада у світі зареєстрували 63 070 279 випадків коронавірусу.

За весь період пандемії померли 1 465 095 пацієнтів, 43 544 373 особи одужали.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна займає 17 місце – між Туреччиною та Південною Африкою, вище якої розмістився Іран.

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Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 13,750,404 ;

Індія – 9,432,075;

Бразилія – 6,314,740;

Росія – 2,269,316 ;

Франція – 2,218,483.

Країни, де найбільше людей померло від Covid-19:

США – 273,072;

Бразилія – 172,848;

Індія – 137,177;

Мексика – 105,655;

Велика Британія – 58,245.

Коронавірус у світі 30 листопада

Поки майже вся Європа перебуває на жорсткому карантині, а уряди країн посилюють обмежувальні заходи щонайменше до Різдва, суд Франції зобов’язав країну послабити карантин.

Зокрема, у постанові йдеться про дозвіл на релігійні богослужіння одночасно для 30 осіб: саме такою була вимога церковних лідерів країни.

Добовий приріст смертності у Туреччині тиждень поспіль б’є рекорди: у неділю, 29 листопада, від коронавірусу померло 185 пацієнтів.

Тим часом головний інфекціоніст США застеріг громадян, що до кінця 2020 року країна фіксуватиме спалах за спалахом.