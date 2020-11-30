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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

В Індії чоловік повернувся додому через тиждень після своєї кремації

В Індії чоловік повернувся додому через тиждень після того, як його родині передали його тіло, а вони його кремували.

75-річний житель Біраті лікувався від коронавірусу у госпіталі з 11 листопада, проте через два дні його родині зателефонували і сказали, що він помер.

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Тіло у пластиковому пакеті, відповідно до протоколів, було продемонстровано членам сім’ї на відстані. Уже після кремації, родині знову зателефонували і повідомили, що їх родич живий.

Залишається невідомим кого саме тіло передали людям для кремації.

Індійська вакцина від коронавірусу

Індійська біотехнологічна компанія Bharat Biotech розпочала третю фазу клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу.

У цих випробуваннях братимуть участь 26 тис. добровольців. У компанії зазначили, що їм буде зроблено дві внутрішньом’язові ін’єкції з інтервалом приблизно 28 днів.

Джерело: NDTV

Фото: Dreamstime

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