Вперше за три місяці: ВООЗ заявила про зниження тижневого приросту Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про зниження захворюваності коронавірусом за тиждень. Про це повідомив очільник ВООЗ Тедрос Гебреісус під час брифінгу 30 листопада.
– Минулого тижня ми зафіксували зменшення кількості випадків Covid-19 вперше від вересня.
За його словами, зниження показників пов’язане з посиленням карантинних заходів у європейських країнах. Однак на інших континентах кількість хворих збільшується.
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Поширення коронавірусу на планеті
Станом на 30 листопада у світі зафіксували понад 63 млн хворих на коронавірус. За період пандемії внаслідок коронавірусної хвороби померло 1 465 095 осіб. Водночас вилікуватися вдалося 43 544 373 пацієнтам.
У рейтингу поширення хвороби лідерами є США, Індія та Бразилія. У цих країнах також зафіксована найбільша кількість смертей.
Четверте місце займає Франція, п’яте – Російська Федерація, а Україна наразі 17-та.