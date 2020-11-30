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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Вперше за три місяці: ВООЗ заявила про зниження тижневого приросту Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про зниження захворюваності коронавірусом за тиждень. Про це повідомив очільник ВООЗ Тедрос Гебреісус під час брифінгу 30 листопада.

– Минулого тижня ми зафіксували зменшення кількості випадків Covid-19 вперше від вересня.

За його словами, зниження показників пов’язане з посиленням карантинних заходів у європейських країнах. Однак на інших континентах кількість хворих збільшується.

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Поширення коронавірусу на планеті

Станом на 30 листопада у світі зафіксували понад 63 млн хворих на коронавірус. За період пандемії внаслідок коронавірусної хвороби померло 1 465 095 осіб. Водночас вилікуватися вдалося 43 544 373 пацієнтам.

У рейтингу поширення хвороби лідерами є США, Індія та Бразилія. У цих країнах також зафіксована найбільша кількість смертей.

Четверте місце займає Франція, п’яте – Російська Федерація, а Україна наразі 17-та.

Фото: Pexels

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