Джо Байден, який перемагає на президентський виборах в США, провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніл Гутеррішем.

Вони обговорили зміцнення співпраці між Вашингтоном і всесвітньою організацією.

– Генеральний секретар був радий поспілкуватися з обраним президентом Байденом, щоб особисто його привітати. Він підкреслив принципово важливу роль, яку відіграє зміцнення тісної співпраці між США і ООН, – зазначили в ООН.

Гутерріш чекає можливості працювати разом з обраним президентом і його командою.

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Генсек хоче вибудовувати партнерство для вирішення багатьох важливих проблем, з якими стикається світ сьогодні, зокрема пандемію коронавірусу, кліматичні зміни, підтримання миру і безпеки, захист прав людини і задоволення гуманітарних потреб.

Вибори в США

Демократ Джо Байден набрав достатню кількість голосів колегії виборників для перемоги на виборах президента США 2020.

Вибори відбулися 3 листопада, а інавгурація переможця відбудеться 20 січня. Після проведення офіційної інавгурації новий президент почне виконувати свої обов’язки.

Джерело: ООН