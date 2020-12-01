Біткоїн побив рекорд і вартує майже $20 тис.

1 грудня криптовалюта біткоїн побила абсолютний рекорд. Її вартість на біржі Coindesk сягнула $19,9 тис.

На думку аналітиків, криптовалюта продовжить дорожчати аж до $22 тис.

Попередній максимум фіксували у грудні 2017 року, коли біткоїн також торгувався на цих позначках. Тоді котирування різко зросли за кілька тижнів, після чого стався обвал і біткоїн подешевшав ушестеро.

Курс біткоїна почав зростати в березні 2020 року на тлі пандемії Covid-19.

Чому дорожчає криптовалюта

Нещодавній сплеск біткоїна викликаний двома основними причинами, вважає доцент бізнес-школи університету Сіднея Барні Тан.

Одна з них – це оголошення, зроблене PayPal у жовтні, коли платформа заявила, що дозволить своїм користувачам купувати, продавати і зберігати токени, а також брати участь у транзакціях із біткоїнами.

Другий фактор – це так звані мережеві ефекти: ідея про те, що цінність криптовалюти збільшується в міру того, як усе більше людей купують, володіють і використовують її.

Джерело: Coindesk