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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Генпрокурор США не знайшов фальсифікацій, які б змінили результати виборів

Міністерство юстиції США поки що не виявило таких випадків шахрайства з голосами на виборах президента, які могли б радикально змінити результати голосування, заявив у вівторок генпрокурор країни Вільям Барр.

– На сьогодні, ми не виявили випадків шахрайства в тих масштабах, які могли б привести до зміни результату виборів, – сказав Барр.

Прокурори і співробітники ФБР і раніше перевіряють скарги та інформацію, яка надходить щодо випадків можливого шахрайства на виборах.

Читайте: Вирішальний голос: як формується та працює Колегія виборників у США

Результати виборів у США

У США закінчився підрахунок голосів у всіх штатах. За підсумками голосування перемогу на президентських виборах здобув демократ Джо Байден з 306 голосами виборцiв.

Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.

Джерело: ВВС

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