Календар на 2021 рік, який видали у релігійному об’єднанні мусульман Польщі, містить зображення Криму, підписані як Російська Федерація.

Про це сповістив член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов. Він також закликав пояснити цей інцидент.

– Мусульманська релігійна асоціація в Польщі опублікувала календар, в якому мечеті в Криму позначені як частина Російської Федерації, – написав Недім Усейнов.















У Польщі випустили календар з “російським” Кримом / 4 фотографии

Він також додав, що за таким рішенням редакції стоїть не усвідомлена позиція щодо приналежності Криму, а, ймовірно, некомпетентність працівників, які займалися оформленням календаря.

Російськими позначено мечеті у Старому Криму, Сімферополі, Бахчисараї та Феодосії.

Схожий інцидент стався у Фінляндії, де телеканал TV1 показав Крим як частину РФ, після чого в ситуацію втрутилося посольство України у Фінляндії.

Компанія оперативно оновила карту, і тепер Крим позначений одним кольором з Україною.

А у квітні авторитетне видання The New York Times опублікувало карту-інфографіку пандемії Covid-19 з Кримом у складі РФ.

Джерело: Nedim Useinow