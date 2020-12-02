Велика Британія стала першою країною у світі, яка затвердила вакцину проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech для широкого використання. Вакцинація може розпочатися з наступного тижня.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я та соціального забезпечення Великої Британії.

– Сьогодні уряд прийняв рекомендацію незалежного Агентства з регулювання лікарських засобів і продуктів для охорони здоров’я Великої Британії схвалити вакцину проти Covid-19 компаній Pfizer та BioNTech, – заявили в уряді.

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Агентство з регулювання лікарських засобів і продуктів для охорони здоров’я Великої Британії зазначає, що вакцина на 95% ефективна у захисті проти коронавірусу.

Представники влади заявили, що вакцинація може розпочатися з наступного тижня для людей, які перебувають у групі ризику.

Велика Британія вже замовила 40 млн доз, аби вакцинувати 20 млн людей. Кожен отримає по два щеплення. Незабаром будуть доступні близько 10 млн доз.

У компанії Pfizer заявили, що британський дозвіл на екстрене використання вакцини – це історичний момент у боротьбі з коронавірусом.

Moderna повідомила про високу ефективність вакцини

Виробник вакцини із США, фармацевтична компанія Moderna заявила про високу ефективність свого препарату. За словами фахівців, він ефективний на понад 94%, а під час складних випадків на всі 100%. Компанія уже оформила заявку на екстрене використання вакцини.

У зв’язку з цим Дональд Трамп закликав швидко затвердити вакцину Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA).

Джерело: Department of Health and Social Care