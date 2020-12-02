За даними Університету Джона Гопкінса, кількість випадків інфікування коронавірусом станом на 2 грудня в усьому світі сягнула 63 788 113.

Загальна кількість загиблих у всьому світі сягнула 1 479 442 осіб.

Епіцентром вірусу залишаються США, де було підтверджено 13 714 024 випадків Covid-19.

На сьогоднішній день 270 532 осіб померли в цій країні після позитивного результату тесту на коронавірус.

За кількістю випадків коронавірусу за США йдуть Індія (9 462 809), Бразилія (6 386 787), Росія (2 302 062) і Франція (2 275 429).

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Коронавірус у світі – докладно

Китай пообіцяв мільйони доз вакцин проти коронавірусу країнам світу. Китайські лідери також пообіцяли країнам, що розвиваються, пріоритет у доступу до препарату.

У США перші партії вакцини проти коронавірусу Pfizer будуть доставлені 15 грудня, йдеться у документі, який отримали журналісти CNN.

Також передбачається, що перша партія вакцини від Moderna буде доставлена 22 грудня.

Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо визнав у вівторок, що друга хвиля вірусу ставить під загрозу відновлення економіки Канади, і пообіцяв стимулювати процес ще більше ніж на $77 млрд.

Після засідання правління у вівторок англійська Прем’єр-ліга опублікувала заяву, в якій оголосила про перенесення матчу Ньюкасл – Астон Вілла, запланованого на п’ятницю, через значне збільшення кількості випадків Covid-19 у клубі Ньюкасл.