На початку пандемії Китай вказував невірогідні дані щодо кількості заражень та летальних випадків. Влада місцевої провінції Хубей, де почалося поширення коронавірусу, приховувала реальну статистику хворих.

Наприклад, 10 лютого вони повідомили тільки про 3,9 тис. нових інфікувань, тоді як їх справжня кількість була більшою удвічі. Про це свідчать дані розслідування, яке провів американський телеканал.

Влада провінції повідомляла про 2 986 смертей від 7 березня, хоча у документах ця цифра становила 3 256.

Крім того, період від появи перших симптомів до встановлення діагнозу тривав 23,3 дня. За даними експертів, така інформація могла б сильно вплинути на методи боротьби з коронавірусом у всьому світі.

У грудні в Хубеї зафіксували також спалах грипу, однак з Covid-19 це ніяк не пов’язали.

В Ухані зафіксували коронавірус вперше за п’ять місяців

28 листопада влада міста Ухань, що у Китаї, повідомила про виявлення коронавірусу на місцевому ринку. Частинки вірусу знайшли у пакунках з м’ясом та рибою, які привезли з Бразилії та В’єтнаму.

Заклад торгівлі закрили, а працівники пішли на самоізоляцію.