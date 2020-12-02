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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Парламент Молдови хоче позбавити новообраного президента повноважень

Обраний президент Молдови Майя Санду заявила про спробу парламенту країни захопити владу. Вона закликала громадян Молдови вийти на акції протесту.

Про це йшлося на брифінгу Санду в Кишиневі.

Депутати соціалістичної партії запропонували парламенту вивести Службу інформації та безпеки з-під підпорядкування президента Молдови. Відповідний законопроект вже внесли в молдовський парламент.

– Цей законопроект – це антидемократичне зловживання політика, який програв вибори президента. Це спроба захоплення влади. Ми оскаржимо ці зловживання у Конституційному суді та просимо допомоги народу, – заявила Санду.

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Вона додала, що таким чином правляча партія намагається завадити їй почати наводити порядок в країні.

– Так вони хочуть скасувати результати виборів. Я закликаю вас вийти та захистити свій голос, – наголосила майбутній президент.

Вибори у Молдові

Майя Санду перемогла на виборах у Молдові і стала новим президентом країни. За інформацією ЦВК, після підрахунку 100% бюлетенів вона набрала 57,75% голосів.

Свій голос за лідера партії Дія і солідарність віддали 943 486 жителів.

Джерело: Майя Санду

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