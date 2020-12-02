У Франції з середини грудня 2020 року відкриють для відвідування Ейфелеву вежу, яка була зачинена восени у межах боротьби з пандемією коронавірусу.

З 16 грудня Ейфелева вежа буде відкрита для відвідування з 10.30 до 18.30. Протягом січня години можуть змінюватися залежно від ситуації з коронавірусом.

Під час відвідування вежі діятимуть додаткові заходи безпеки в умовах пандемії – обов’язкове носіння маски, обмеження кількості відвідувачів і щоденна дезінфекція.

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З 15 грудня в межах другого етапу пом’якшення карантину у Франції відновлять роботу музеї та об’єкти культури.

???????? Je me réjouis de vous retrouver à nouveau dès le 16 décembre, de 10h30 à 18h30 (dernier accès vers 17h15) ! ????Vous pouvez réserver votre visite dès maintenant ????https://t.co/aWOb1hcQgH#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/jU97aA6H2b — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) December 1, 2020

З початку пандемії зафіксували понад 2,2 млн випадків зараження коронавірусом, більше ніж 52 тис. осіб померли.

Карантин у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про початок поетапного пом’якшення карантинних обмежень. Цей план складається із трьох етапів. Перехід до кожного наступного залежить від швидкості поширення коронавірусу.

З 28 листопада в країні громадяни можуть займатись спортом на вулиці до трьох годин на день та у межах 20 км від свого будинку. Працюють магазини, які продають товари не першої необхідності – одяг, іграшки. Дозволяється відновлення релігійних служб, але за умови присутності не більше ніж 30 осіб.

Джерело: La tour Eiffel