Сінгапур дав перший у світі дозвіл продавати “чисте м’ясо”, яке не походить від убитих тварин.
Це рішення відкриває стартапу з Сан-Франциско Eat Just можливість продавати вирощене в лабораторії куряче м’ясо.
Спочатку м’ясо використовуватиметься в наггетсах, але компанія не повідомила, коли вони стануть доступні.
– Було встановлено, що м’ясо безпечне для вживання в передбачуваній кількості, і його дозволили продавати в Сінгапурі в якості інгредієнта в продукті Eat Just’s nuggets, – йдеться в повідомленні Продовольчого агентства Сінгапуру.
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“Чисте м’ясо”
Попит на альтернативи звичайному м’ясу різко зріс через побоювання споживачів з приводу здоров’я, умов життя тварин і навколишнього середовища.
Компанія Eat Just повідомила, що під час процесу вирощування м’яса в лабораторії не використовуються антибіотики, і в курці більш низький мікробіологічний вміст, ніж у звичайній курці.
Джерело: BBC