PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Віталій Плахта |

Сінгапур дав перший у світі дозвіл продавати “чисте м’ясо”

Сінгапур дав перший у світі дозвіл продавати “чисте м’ясо”, яке не походить від убитих тварин.

Це рішення відкриває стартапу з Сан-Франциско Eat Just можливість продавати вирощене в лабораторії куряче м’ясо.

Спочатку м’ясо використовуватиметься в наггетсах, але компанія не повідомила, коли вони стануть доступні.

– Було встановлено, що м’ясо безпечне для вживання в передбачуваній кількості, і його дозволили продавати в Сінгапурі в якості інгредієнта в продукті Eat Just’s nuggets, – йдеться в повідомленні Продовольчого агентства Сінгапуру.

Читайте: Котлета за 170 грн: де в Україні можна купити штучне м’ясо і яка його користь

“Чисте м’ясо”

Попит на альтернативи звичайному м’ясу різко зріс через побоювання споживачів з приводу здоров’я, умов життя тварин і навколишнього середовища.

Компанія Eat Just повідомила, що під час процесу вирощування м’яса в лабораторії не використовуються антибіотики, і в курці більш низький мікробіологічний вміст, ніж у звичайній курці.

Джерело: BBC

Фото: Dreamstime

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору