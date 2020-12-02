Сінгапур дав перший у світі дозвіл продавати “чисте м’ясо”, яке не походить від убитих тварин.

Це рішення відкриває стартапу з Сан-Франциско Eat Just можливість продавати вирощене в лабораторії куряче м’ясо.

Спочатку м’ясо використовуватиметься в наггетсах, але компанія не повідомила, коли вони стануть доступні.

– Було встановлено, що м’ясо безпечне для вживання в передбачуваній кількості, і його дозволили продавати в Сінгапурі в якості інгредієнта в продукті Eat Just’s nuggets, – йдеться в повідомленні Продовольчого агентства Сінгапуру.

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“Чисте м’ясо”

Попит на альтернативи звичайному м’ясу різко зріс через побоювання споживачів з приводу здоров’я, умов життя тварин і навколишнього середовища.

Компанія Eat Just повідомила, що під час процесу вирощування м’яса в лабораторії не використовуються антибіотики, і в курці більш низький мікробіологічний вміст, ніж у звичайній курці.

Джерело: BBC