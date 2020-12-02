Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус 2 грудня 2020

Пандемія коронавірусу далі поширюється світом та забирає життя людей. Станом на 2 грудня у світі коронавірусом заразилися 63,7 млн людей.

Загальна кількість загиблих у всьому світі сягнула 1 479 442 осіб. В Україні за добу зафіксовано 13 141 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19, одужали – 13 882 особи, померли 169 пацієнтів.

Найбільше хворих зареєстровано у США (13 млн), Індії (9,4 млн) та Бразилії (2,3 млн). Україна у рейтингу поширення хвороби посідає 17-те місце.

Коронавірус у світі

Китай пообіцяв мільйони доз вакцин проти коронавірусу країнам світу. Китайські лідери також пообіцяли країнам, що розвиваються, пріоритет у доступі до препарату.

До того ж, Китай вказував невірогідні дані щодо кількості заражень та летальних випадків від коронавірусу. Влада провінції Хубей повідомляла про 2 986 смертей від 7 березня, хоча у документах ця цифра становила 3 256.

Велика Британія стала першою країною у світі, яка затвердила вакцину проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech для широкого використання. Вакцинація може розпочатися з наступного тижня.

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У Франції триває програма пом’якшення карантину. З 16 грудня у Парижі можна буде відвідати Ейфелеву вежу.

У США перші партії вакцини проти коронавірусу Pfizer будуть доставлені 15 грудня. Також передбачається, що перша партія вакцини від Moderna буде доставлена 22 грудня.

Станом на 2 грудня у Росії від коронавірусу померло 580 осіб, на день ​​раніше – 559 пацієнтів, це максимальні показники за час пандемії.

Коронавірус в Україні

Від початку пандемії кількість хворих на коронавірус становить 758 264 особи, 12 717 – померли від Covid-19, одужали – 369 054 особи. У Києві зафіксували 1 735 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці захворіло 74 012 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) і Сумській (727) областях.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 2 грудня повідомив, що в Україні скасували карантин вихідного дня. В країні діятимуть обмеження помаранчевої зони.

Карантин у Києві

Карантин вихідного дня, який уряд запровадив до 30 листопада, не показав ефективних результатів у боротьбі з поширенням коронавірусу в Києві. Кількість хворих продовжує зростати.

Про це заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан у коментарі одному з видань. Він додав, що карантин вихідного дня ввели, щоб зменшити соціальну активність.

Українці підтримують локдаун

58% українців підтримують запровадження локдауну на новорічні свята, а 40% – проти нього. Про це свідчать результати соціологічного опитування.

Дослідження засвідчило, що серед українців зріс рівень напруженості. 33% громадян відчувають тривогу, зокрема жінки, люди літнього віку та ті, хто пильно стежить за новинами про коронавірус.

Водночас 44% населення підтримує посилення карантину на вихідні дні, однак лише 34% вважають, що це допоможе знизити захворюваність.