США планує витратити на боротьбу з Covid-19 майже $1 трлн

Сполучені Штати Америки пропонують виділити на боротьбу з Covid-19 майже $1 трлн. У Конгресі США розробили двопартійний пакет економічної допомоги, за допомогою якого штати та муніципалітети отримають фінансову підтримку.

Проект закону передбачає виділення $908 млрд на боротьбу з пандемією. Частина коштів, а саме $228 млрд спрямована на допомогу бізнесу, який постраждав внаслідок посилення карантинних заходів.

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Вакцина у США

1 грудня у США надійшла перша партія вакцини від фармацевтичної компанії Pfizer. Однак для її використання необхідно дочекатися затвердження Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA). Рішення очікують 10 грудня.

Наразі США входить у трійку країн з найбільшою кількістю випадків коронавірусу разом з Індією та Бразилією. Також у країні зафіксований високий рівень смертності внаслідок ускладнень Covid-19.