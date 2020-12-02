Пабло Ескобар став одним із найжорстокіших наркобаронів ХХ століття зі статками у понад $30 млрд. Та починав він з рекету та викрадення багатих колумбійців, а наприкінці 70-х років минулого століття створив потужний Медельїнський наркокартель – фінансово-кокаїнову імперію, подібній якій у світі не було.

Ескобар зміг швидко побудувати нечесний бізнес та навіть відкрив власні банки. За різними оцінками, Пабло у день заробляв $60 млн. Він 6 років поспіль входив до десятки найбагатших людей світу за підрахунками Forbs.

Росли і політичні амбіції Ескобара. Для початку він вирішує стати конгресменом і отримати депутатську недоторканність. Пабло особисто роздає злиденним гроші, будує у Медельїні цілі квартали безкоштовного житла для бідноти, інвестує у дороги та стадіони. У 1982 році йому вдалось потрапити до парламенту Колумбії. Пізніше наркобарон плекає план стати президентом, перетворити у наркосиндикат всю державу.

Колумбійській еліті це не сподобалось – раптово джерело прибутків Ескобара починають викривати ліберальні політики та журналісти. Але це аж ніяк не змушує наркобарона припинити свою діяльність та зізнатись у злочинах. Навпаки він починає жорстоко розправлятись із своїми противниками.

Політичній кар’єрі Ескобара приходить кінець. Але полювання на наймогутнішого наркомафіозі оголошують Сполучені Штати Америки. І знову Ескобар вбиває людей, які можуть його посадити. Проте згодом наркобарон здається та переїжджає за грати. Проте в’язниця була не простою, а побудована самим же Пабло. Тому йому нічого не заважає розважатись та їздити куди він забажає.

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Але США все ж вирішує посадити наркобарона у справжню в’язницю. Ескобар залягає на дно і через кілька років під час спецоперації наркобарона вбивають. Хоча експертиза доводить, що кокаїновий король покінчив життя самогубством.

Його персона обростає міфами та легендами, про жорстокого злочинця навіть знімають фільми. А на заміну одним кокаїновим королям, таким як Ескобар, приходять інші.

Перебудова Горбачова

У 1985 році у Кремлівському палаці з’їздів ЦК КПРС тодішній генсек Михайло Горбачов вперше промовить слово перебудова. Вже тоді усі розуміли, що економіка Радянського Союзу тріщить по швам. Проте чому реформи та нововведення не врятували СРСР, а лише призвели до його остаточного розпаду.