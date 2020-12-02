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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Це – диктатура: президент Мексики засудив локдаун як захід боротьби з Covid-19

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор вважає локдаун неефективним засобом боротьби з коронавірусною інфекцією.

За його словами, жорсткі заходи лише обмежують громадян, а політики, які їх просувають, діють як диктатори.

– Багато хто з них демонструє свої авторитарні інстинкти, – уточнив глава країни.

Читайте: Як працює локдаун у світі і де він дав результат

Водночас Андрес Мануель Лопес Обрадор не уточнив щодо кого він так висловився: своїх політичних опонентів чи лідерів інших країн.

Сам він проти запровадження жорсткого локдауну, попри те, що Мексика – серед лідерів за темпами поширення коронавірусу.

Локдаун в Україні

Через погіршення ситуації з коронавірусом запровадження локдауну загрожує і Україні.

Заходи можуть посилити напередодні свят, у грудні, або вже на Новий рік і Різдво.

Детальніше про локдаун в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: AP

Фото: Dreamstime

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