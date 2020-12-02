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Факти / Світ
Людмила Богданова |

У США розслідують справу щодо хабара в обмін на помилування президента

У США розпочали розслідування справи щодо хабаря в обмін на президентське помилування. Районний суд у Вашингтоні опублікував 20 сторінок розслідування без зазначення імен осіб, щодо яких триває розслідування.

У повідомлені вказано, що Міністерство юстиції з’ясовує деталі корупційної схеми, яка передбачала надходження коштів або політичних внесків до Білого дому. Обміном на неправомірну вигоду мав стати указ президента про помилування або відтермінування вироку.

Наразі правоохоронці переглянули дані з 50 електронних пристроїв, прокурори звертаються до суду з проханням дозволити їм переглядати листування за допомогою електронної пошти. Вони гадають, що це допоможе розкрити корупційну схему.

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У США не виявили фальсифікацій на виборах

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки дослідило, що на виборах президента не було виявлено значних фальсифікацій, які б могли вплинути на їх результати.

Про це 1 грудня повідомив генеральний прокурор США Вільям Барр.

Джерело: CBS News

Фото: Dreamstime

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