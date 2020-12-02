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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Україна отримала від ОАЕ експрес-тести на Covid-19 і захисні маски

Об’єднані Арабські Емірати передали Україні 100 тис. наборів для експрес-тестування на коронавірус IgM/IgG та 200 тис. захисних масок.

Заступник керівника Офісу президента Юлія Соколовська подякувала Еміратам за підтримку в подоланні пандемії Covid-19.

За її словами, отримані тести та засоби індивідуального захисту передадуть до Центру громадського здоров’я, який розподілить їх у регіони.

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Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для боротьби з коронавірусом і його наслідками Україна загалом отримала €370 млн міжнародної підтримки.

Він пояснив, що крім безповоротної допомоги від Євросоюзу у розмірі €190 млн, було ще $14,5 млн від США, а ООН та його структури дали €165 млн.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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